Preocupación: Nora Cárpena habló de su salud tras tener que actuar en silla de ruedas

Nora Cárpena se presentó en escena en silla de ruedas en la función de la obra de teatro Brujas. Tras las especulaciones, la actriz rompió el silencio y habló de su salud.

“Tuve bastantes cosas que hacer el sábado; cuando terminé la segunda función de Brujas subí la escalera del teatro rápido y cuando llegué arriba me dio como un golpe, como si me hubieran dado un hachazo detrás de la rodilla. Sentí un dolor terrible y, a partir de ahí, no pude apoyar más el pie derecho”, detalló Cárpena en diálogo con LA NACION.

Fiel a su profesionalismo, la actriz quiso hacer la función del domingo en la que había localidades agotadas y compartió un par de imágenes suyas en silla de ruedas sobre el escenario. “No me pierdo la función por nada”, escribió la artista en red, junto a un emoji de una cara riéndose. El complejo teatral en el que se presenta Brujas había aclarado este domingo que la función se presentaría con algunas modificaciones en la puesta por la salud de Cárpena.

“Estoy más o menos. Yo hace dos semanas me tropecé, me caí y me golpeé la pierna. El dolor fue pasando y ya estaba mejor, no tenía nada, ya caminaba bien”, señaló Nora Cárpena en diálogo con el mencionado medio y destacó que el dolor que sintió fue causado por “un quiste que tenemos todos atrás de la rodilla”. “Ese quiste lo tenemos todos, no sirve para nada. Pero al tener un golpe, se inflamó, se llenó de líquido sinovial y ocurrió esto”.