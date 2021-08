Nora Cárpena actuó en silla de ruedas: ¿qué pasa con su salud?

Este domingo, la actriz Nora Cárpena acutó en la obra teatral Brujas en silla de ruedas y generó preocupación por su salud.

Para despejar dudas, desde el Teatro Multitabaris comunicaron por qué la artista se presentó de esa manera. "Información para el público que posee entradas para la función de “Brujas” de esta noche. Por una dolencia imprevista que afecta la movilidad de la Sra. Nora Cárpena, la misma realizará la función ubicada en una silla de ruedas, adecuándose provisoriamente la puesta en escena".

uD83DuDCE3Información para el público que posee entradas para la función de “Brujas” de esta noche. Por una dolencia imprevista que afecta la movilidad de la Sra. Nora Cárpena, la misma realizará la función ubicada en una silla de ruedas, adecuándose provisoriamente la puesta en escena. — Multitabaris/Multiteatro Comafi (@multiteatro) August 1, 2021

Su compañera de elenco Moria Casán reaccionó al anuncio con un alentador mensaje en su cuenta de Twitter. "Aguante CARPENA, una autentica profesionaaaaaaaaaal", escribió La One.

En diálogo con Sofía Della Bernardina para Teleshow, Nora Cárpena explicó: ”El 16 de julio me caí y me golpeé la pierna, que quedó resentida. Yo soy un poco bestia y. en lugar de hacer el reposo que tenía que hacer, rengueando y todo me mandé, hice la función, la radio, grabé, me seguí poniendo tacos en el teatro, todo lo que no hay que hacer... Y parece que un quiste, que todos tenemos en la rodilla, se inflamó con el golpe”.

Luego, la artista habló del intenso dolor que sintió al terminar la función del sábado. “En lugar de subir las escaleras como yo las estaba subiendo, que era una pierna primero y la otra después, las subí como se suben normalmente. Porque como no me dolía, la subí chocha así. Y caminé dos o tres pasos, y sentí como si me hubieran dado un palazo en la parte de atrás de la rodilla. Sentí como un ´pac´, como si me hubiera roto algo. Se explotó el quistecito ese que tenía agua y ese es el dolor”, detalló.

Y Cárpena finalizó: “La traumatóloga que me vio hoy, me dijo que tengo una semana de reposo absoluto. Pero como me vio la cara, me dijo que lo vaya midiendo. No por ser heroína ni mucho menos, pero yo soy antigua, a mi suspender una función me parte el alma. Sé que no pasa nada, pero yo siento que el teatro no hay que pararlo. Está mal, soy consciente”.

Recordemos que Brujas es una de las puestas más exitosas de todos los tiempos en el teatro nacional. La versión 2021 está protagonizada por Thelma Biral, Nora Cárpena, Moria Casán, María Leal y Sandra Mihanovich.