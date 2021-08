Mariana Antoniale: cómo quedó la relación de la niña Loly y Morena, la hija de Jorge Rial

Durante el tiempo en que estuvo en pareja con Jorge Rial, Mariana Antoniale supo construir un vínculo muy cercano con sus hijas, sobre todo con Morena Rial. A varios años de la separación, la hija mayor del conductor dijo que con la niña Loly no están peleadas, pero que hace un montón de tiempo que no se hablan. ¿Cómo quedó la relación entre ellas?

En esta oportunidad, te contamos todo lo que hay que saber al respecto y también aclaramos cuáles fueron algunas de las últimas declaraciones de ambas partes. A continuación, los detalles.

Morena Rial y la relación con la niña Loly: ¿cómo se llevan actualmente?

La de Loly Antoniale y Jorge Rial supo ser una de las parejas más famosas de la farándula argentina. Comenzaron a salir hacia el 2012 y estuvieron juntos hasta 2015, cuando se separaron en medio de un escándalo y a pocos meses de lo que iba a ser la boda entre ambos.

En lo que duró la relación, la niña Loly fue muy cercana a las hijas del histórico conductor de Intrusos. Tal es así que, como recuerda Paparazzi, Morena Rial hasta llegó a referirse a ella como su mamá.

A varios años de la separación entre ambos, Mariana Antoniale se encuentra viviendo en Miami, alejada de los medios argentinos y haciendo uso de un perfil algo más bajo que lo habitual.

En entrevista con Los ángeles de la mañana (LAM), la hija mayor de Rial y Silvia D’Auro fue consultada acerca de los rumores de embarazo y casamiento que giran en torno a la expareja de su padre y dijo no saber nada al respecto.

En línea con esto, agregó que no está al tanto de su vida en la actualidad y que “hace un montón” que no habla con ella. “No es que nos peleamos, pero no hablo más”, expresó.

La niña Loly y el mensaje para Morena Rial en el cumpleaños de su hijo

Uno de los últimos mensajes que unió a Mariana Antoniale y a Morena Rial se dio en marzo de 2020 y tuvo como motivo el primer cumpleaños de Francesco Benicio, el hijo que la mediática tuvo con Facundo Ambrosioni.

En su cuenta de Instagram, la cordobesa de 33 años le dedicó un sentido mensaje a través de sus historias. Además de compartir una imagen en la que se las ve a ambas juntas durante una ecografía, Antoniale puso: “no podía dejar de mirarte como mi niñita, mi compañera, la chinita inquieta”.

También le agradeció por darle la oportunidad de acompañarla en momentos importantes y especiales.

Todo esto parece indicar que, en efecto, no hubo ninguna pelea entre ambas. Sin embargo, a veces el tiempo también hace de las suyas. ¿Tú qué opinas? ¿Habrá un acercamiento entre la Niña Loly y More Rial?