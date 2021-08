Marcelo Polino reveló un dato casi privado sobre la visita de Flor Peña a Alberto Fernández

En los últimos días, se conoció que Florencia Peña visitó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta. La noticia tomó por sorpresa a miles de personas y no hubo quien no se expresara sobre esto. Tanto en los medios de comunicación, como en las redes sociales el tema se apoderó de toda la atención.

Si bien la actriz ya realizó su debido descargo, ahora su amigo y compañero de Flor de Equipo, Marcelo Polino, habló sobre el tema en su programa radial en Mitre. "Yo hablé con Flor y me pasó los chats que tuvo con Alberto, a través de Instagram, en el momento que no había ninguna actividad artística", comenzó diciendo.

Marcelo Polino y Flor Peña

"Ella fue para llevarle una propuesta de cómo empezar a mover la actividad artística. No fue por algo personal, porque si no, se termina mezclando todo", enfatizó.

Al oír esto, Amalia Granata lo interceptó con una pregunta clave. "¿Pero por qué no lo hizo por zoom o por teléfono? Como eran las actividades en ese momento", indagó la política. "No, pero es que se mezcla todo y este es un dato casi privado, ella fue a los días que falleció su papá", señaló al aire el conductor.

Alberto Fernández

"Eso no justifica nada. A un montón de gente se le murieron familiares y no los pudieron ni velar. Además, ella escribía tweets diciendo que la gente que salía eran casi asesinos, y ella salió", respondió la panelista. "Yo no justifico nada, sólo quiero poner en contexto de que fue a pedir por algo para todos los actores", cerró Polino.