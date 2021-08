El particular pedido que hizo Gino Renni antes de morir

Este domingo, Gino Renni falleció a los 78 años tras estar casi dos meses internado por complicaciones en su cuadro de coronavirus. Antes de su muerte, el actor había expresado un particular pedido.

Tras haber cursado una neumonía bilateral, Renni contrajo una bacteria que afectó a sus riñones, por lo que fue sometido a diálisis y hasta consideraron la posibilidad de hacerle una traqueotomía.

El fallecimiento del querido artista trae al recuerdo la petición que dejó especialmente para los programas de televisión. En 2019 a un año del fallecimiento de Emilio Disi, Gino Renni fue convocado por Luciana Salazar para rendir un homenaje a su colega, pero finalmente no apareció en el tributo.

"Esperaba un llamado para saber de qué se iba a tratar el homenaje. Nunca recibí la explicación de qué iban a hacer. Ellos me tenían que explicar porque ellos me convocaban. No me importa que me llamen para explicarme qué fue lo que pasó que no me llamaron, tengo 60 años de trabajo en el medio", aseguró Renni en aquel entonces.

Y concluyó con un particular pedido: "Prefiero no opinar sobre el homenaje, solo voy a decir que espero que cuando me muera no me hagan cosas como estas".