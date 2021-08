Con una carrera que abarca casi tres décadas frente a las cámaras, Cristina Pérez recordó un incómodo detalle de su cruce con Alberto Fernández durante una entrevista en vivo.

En un extenso diálogo con Pablo Mascareño de LA NACION, la periodista remarcó: “Trato de tener claro qué hago y para qué lo hago, y que trabajo para los ciudadanos. Entonces, tengo que ser honesta y tratar de cumplir con mi trabajo que es preguntar y elaborar mis contenidos lo más honestamente posible. En ese momento tenía seguridad y sé que las preguntas a veces no son cómodas. Él (Alberto Fernández) intentó cuestionar la forma en la que yo preguntaba o de insinuar que adjetivaba no en pos de la verdad. Intenté explicarle el por qué del uso de algunos adjetivos, pero el Presidente quiso mostrar, con afirmaciones que eran falsas, que yo no tenía razón. Él podía elegir contestar o no. Más allá de eso, a los dos días salió un fallo que me daba la razón”.

Luego agregó: “Le hablé con respeto porque siempre hay que tratar con respeto a un presidente, pero sin perder de vista que estaba ahí para preguntar. Pregunté sin miedo, porque el día que sienta que tengo miedo al preguntar, es porque algo bueno no está pasando en la Argentina”.

Cuando le consultaron a Cristina Pérez si rescata algo de este Gobierno, la comunicadora tardó en responder. "Qué buena pregunta... Rescato que haya habido consenso para que avance la ley de interrupción del embarazo. Elegir el camino a tomar con su vida es una libertad que le incumbe a la mujer. Detrás hubo un movimiento muy grande la sociedad civil que se fue manifestando a lo largo de mucho tiempo. Hasta ese momento se coartaba la libertad de las mujeres", expresó.

Sobre la gestión sanitaria durante la pandemia, la periodista expresó: "La gestión de la vacunación estuvo atravesada por la ideología y lo estamos pagando. Si se hubiera gestionado una canasta mayor de vacunas, quizás hoy estaríamos en otra situación. Estamos octavos en el número de contagios y onceavos en el número de muertos, eso no habla de una buena gestión. Además, existe una inflación insoportable y un número de pobreza inmoral, por eso es muy difícil rescatar algo".

Finalmente, sobre la gestión de Mauricio Macri, Cristina Pérez aseguró contundente: "El fracaso económico del gobierno de Macri es el que hizo posible el regreso de Cristina Fernández. Castigó a sus propios votantes, a la clase media, la castigada de siempre. La gestión de Macri tuvo que ser más coherente con su propuesta política y con el mandato de los votantes, que unía la institucionalidad republicana con un desarrollo del país que saliera del populismo, eso no se cumplió".