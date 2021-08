La hija de Amalia Granata sufrió un accidente domestico y debió ser operada

Amalia Granata contó que su hija Uma debió ser intervenida quirúrgicamente después de sufrir un doloroso accidente doméstico mientras cocinaba. La diputada por la Provincia de Santa Fe explicó: "Uma se quemó durante la cuarentena, fue con caramelo, pero se quemó desde el dedo gordo hasta el codo. Y, más allá de la cicatriz, se le hizo un queloide que le dolía muchísimo. Así que, a la larga, la tuvieron que operar".

En ese sentido, la mediática de 40 años manifestó tranquila por el estado de salud de su hija: "Es una operación simple, a la media hora tenía el alta, pero cuando ves a tu hija que entra al quirófano, es tremendo. De todas maneras, lo más importante es que salió todo bien", reveló en diálogo con El Trece.

Amalia Granata junto a su hija Uma. Foto: Instagram @amaliagranata

Recordemos que Granata había sido noticia hace algunas semanas tras las polémicas declaraciones que realizó sobre su personal doméstico, en medio de una charla con Marcelo Polino en el programa Polino Auténtico, que se emite los sábados por Radio Mitre.

El periodista y embajador de La Voz Argentina afirmó -al referirse a la diputada santafesina - que "las mucamas la abandonan muy rápido". Rápidamente, la ex modelo respondió: "No sé por qué pasa eso, yo soy demasiado tranquila y les doy la mano y me agarran el brazo”.

"Lo que pasa es que hay que trabajar... y no todas tienen ganas de trabajar", remarcó, para luego precisar que está buscando alguien. "Parece que las que me tocan a mí, no tienen ganas de trabajar. Yo necesito alguien que me ayude, salgo a laburar, no es que estoy tirada tomando sol y quiero que me alcancen un trago. ¡Necesito ayuda!", concluyó la diputada.