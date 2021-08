Juana Viale sorprendió al confesar el objeto fetiche que tiene de Mirtha Legrand

Juana Viale habló con un móvil de Intrusos (América) sobre el regreso de Mirtha Legrand a la televisión, y sorprendió al confesar el objeto fetiche que tiene de su abuela.

La actriz grabó los programas de este fin de semana y abordó un vuelo con destino París junto a su hija Ámbar. Recordemos que la joven se instalará en la capital francesa para la carrera de cine.

Luego de afirmar que ella no sabe cuál es la fecha concreta de la vuelta de la diva, Juana aseguró que para ella los programas no son una carga. “A mí me encanta trabajar. Estoy en la televisión desde que tengo veinte años y trabajo desde que tengo dieciséis. Así que soy muy fan del laburo. Pero creo que más que nada a ella le va a hacer muy bien. Así que ojalá que sea pronto”, enfantizó Viale.

Finalmente, cuando le preguntaaron sobre qué le tendría que agradecer Legrand de todo lo que le enseñó en este oficio, Juana contestó: “Yo no aprendí mucho de mi abuela como conductora, sino que aprendí de una mujer que es muy tenaz en la vida. Me la paso viendo videos por YouTube de ella y esas frases icónicas de la señora Legrand”. Su frase de Mirtha preferida: “El ‘mierda, carajo’. Quiero decir que tengo unas medias con su cara que dicen: ‘Mierda, carajo’, ‘Carajo, mierda’”.