Así fue el sorpresivo reencuentro entre More Rial y Gladys La Bomba Tucumana

En agosto de 2019, Gladys La Bomba Tucumana estuvo presente en el piso de Intrusos y habló de la discriminación que sufrió en las redes cuando participaba en el Bailando por un sueño. "No creo que haya ser humano que lo haya sufrido como yo”, aseguró la cantante tropical frente a las cámaras de América TV. Acto seguido, ejemplificó: "Me decían: ‘Empanada de esto’, ‘negra villera’, ‘sucia’, ‘pata sucia’, ‘ladrona’, ‘el único tema que tenés’, ‘gorda’, ‘cerda’, ‘sos la mamá de Morena Rial’...".

La artista nunca dimensionó que, en ese momento, a quien estaba hiriendo era a la hija del conductor del ciclo, Morena Rial. Al escuchar esto, la joven optó por dirigirse a la Justicia e iniciar acciones legales.

"La verdad es que me duele en el alma ver como la Justicia de la Ciudad no hace nada para frenar la discriminación. Estos actos lo único que logran es que la gente que sufre de discriminación baje los brazos. No saben el mal que están haciendo", expresó la joven tiempo atrás en sus redes sociales.

Ahora, después de que la Justicia sobreseyera su causa por cuarta vez, las mediáticas se reencontraron en un evento en el restobar Ink. Cada una hizo sus reservas y el RRPP del lugar, Polaco Moreno, sin recordar el conflicto que tenían, las sentó en mesas contiguas. Fue él quien, tras varios minutos de incomodidad, las juntó para que hicieran las paces. "Nunca te quise lastimar, yo te quiero mucho de verdad”, le explicó la música a la joven frente a todos los presentes.

El sorpresivo reencuentro entre More Rial y Gladys La Bomba Tucumana / Twitter Farándula Show

En diálogo con El Run Run del Espectáculo, Gladys expresó sobre el sorpresivo reencuentro: "Fue grato poder abrazarla, darle un beso y que reine la paz. Más en estos momentos feos. Nos encontramos, justamente, para trasmitir que es mejor estar bien con las personas y no mal por cosas que no han sucedido. Por lo menos, no entre ella y yo".

Y sumó: "Yo la quiero mucho y nunca haría nada para dañarla, ni a ella ni a nadie. Así que nos sacamos una foto, para todas las personas que piensan que existe algo raro. Está todo excelente. Y yo la aprecio mucho desde siempre a More".