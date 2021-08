Flor de la V explicó por qué trató de "tilinga" a Viviana Canosa

Flor de la V habló sobre varios temas de actualidad en una entrevista radial, y en medio de la charla no se privó de explicar por qué a Viviana Canosa le puso el polémico mote de "tilinga".

En diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, Flor se refiiró entre otras cosas a su trabajo en el magazine A la tarde, que conduce Karina Mazzocco. “No es fácil ser panelista, sobre todo cuando ya tenés un nombre. Cuando estaba en Los ángeles de la mañana no sabía desde qué lugar tenía que hablar... Y hoy me pasa que ya lo tengo claro; no es que opino como en mi casa, estoy en un programa donde se debaten temas y tengo que hablar y dar mi posición. Después, si lo sacan de contexto, es otra cosa. Yo lo disfruto”, comentó sobre su presente en televisión.

Luego, cuando Dlugi recordó que Flor de la V trató de "tilinga" a Viviana Canosa cuando se declaró en contra de la implementación de un pasaporte sanitario, la actriz explicó: “Es que ella tiene siempre posturas provocadoras. Es lo mismo que hacía con los chimentos, pero ahora llevado más a la política. Utiliza los mismos recursos, pero ahora se disfraza de mujer de derecha. Es una postura que le conviene, porque así genera un rebote mediático, y hay una buena parte de la sociedad que piensa como ella”.

Finalmente, cuando habló sobre su salto a la fama cuando reemplazó a Cris Miró en el teatro, Flor recordó: “¡La primera nota me la hizo el Teto Medina en Indiscreciones en el año 95! Era una época muy dura porque no podías andar por la calle; te metían presa, te golpeaban, entrabas y no sabías cuándo salías. Yo tuve la suerte de no pasar por eso, y creo que tiene que ver con que al poco tiempo de estar acá, debuté en el teatro y, automáticamente, ya me volví conocida y eso de alguna manera me volvió ‘intocable’ y me empezaron a respetar”.

La