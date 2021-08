El durísimo mensaje del Indio Solari a Chano Moreno Charpentier que sorprendió a todos

El Indio Solari sorprendió a sus seguidores al referirse al delicado estado de salud de Chano Moreno Charpentier. Previo a que el ex líder de Tan Biónica recibiera el alta médica del sanatorio Otamendi, tras estar internado varias semanas luego de recibir un disparo en el abdomen por parte de un policía, usuarios de las redes sociales le pidieron al ex Redondito que le mandase fuerzas al cantante.

Rápidamente, el Indio le respondiendo a la usuaria de Twitter @romiconstantin: "Si es cercano a vos decile que abandone sus tonteras de teenager y que dedique un poco de energía a cuidar su cuerpo que es el único templo cierto que tenemos".

Recordemos que Chano recibió ayer por la mañana el alta médica. Feliz por la noticia, grabó un video para llevar tranquilidad a sus seguidores. "Hola, queridos amigos, soy Chano desde el Sanatorio Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a su plantel, de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, quienes me han tratado como nunca me trataron en un hospital", dice el ex Tan Biónica.

Por lo pronto, Chano continuará un tratamiento de desintoxicación en un centro asistencial de la localidad bonaerense de Boulogne.