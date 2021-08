Chano Moreno Charpentier rompió el silencio tras recibir el alta médica

Chano Moreno Charpentier recibió esta mañana el alta médica tras pasar más de dos semanas internado en el Sanatorio Otamendi. El músico fue trasladado de urgencia con una herida de bala en el abdomen, luego de un confuso episodio con un policía. Tras una cirugía de emergencia, el cantante perdió un riñón, el bazo y parte del páncreas.

Ahora, el artista volverá a su casa a continuar con su recuperación. Feliz por la noticia, Chano grabó un video para llevar mayor tranquilidad a sus seguidores. "Hola, queridos amigos, soy Chano desde el Sanatorio Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a su plantel, de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, quienes me han tratado como nunca me trataron en un hospital", dice el ex Tan Biónica.

Recordemos que el músico ingresó al centro de salud el 26 de julio luego de haber protagonizado un confuso episodio. Las primeras versiones indicaron que estaba en su casa de Exaltación de la Cruz junto a su mamá cuando sufrió un brote psicótico. Cuando la Policía se hizo presente en el lugar junto a una ambulancia, el artista intentó atacarlos con un cuchillo. En ese momento uno de los oficiales se quiso defender y le disparó.

"Chano se encuentra en terapia intensiva, víctima de un disparo que recibiera por parte de la Policía provincial como resultado del cual resultaron afectados uno de sus riñones, el páncreas y el bazo", comunicó la familia.