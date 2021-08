Mica Viciconte reveló un detalle inesperado sobre cómo conquistó a Fabián Cubero

Mica Viciconte estuvo invitada a Bienvenidos a Bordo. Durante su visita al programa que conduce Guido Kaczka, la modelo fue sorprendida por una pregunta que le hizo el conductor sobre cómo conquistó Fabián "Poroto" Cubero.

"Mica, ¿con qué conquistaste a Cubero? Porque todos nos conquistamos con algo", le consultó la figura de El Trece. "¿Todos?", respondió sorprendida la rubia a lo que Guido explicó: "Sí, la gente nos conquistamos. Son los dos, es el encuentro, algo hay de parte de los dos. ¿Vos qué sentís que lo conquistaste a él?".

Ahí fue cuando la novia del ex futbolista dio una respuesta que sorprendió a todos: "Es que me parece que ninguno de los dos se conquistó el uno con el otro, pintó. No hubo una conquista, entendés? No sé qué decirte....", finalizó sobre el inicio del romance.

Recordemos que hace algunas semanas, Viciconte fue noticia al revelar que no habrá casamiento con Cubero. Tras aclarar que no existe ningún tipo de crisis entre ellos, la rubia explicó sus motivos. "No es algo en contra de Fabián, el casamiento no es un deseo que yo tenga. Aunque no estoy cerrada a la posibilidad, si estoy bien en pareja y me lo proponen voy a decir que sí, pero la realidad es que mi sueño no es vestirme de blanco y casarme. Siempre digo que prefiero dos anillos simbólicos, y que me importa más cómo se comporte él conmigo como pareja, que el hecho de venir a proponerme casamiento y después hacer cualquiera. Mi generación cambió el pensamiento sobre este tema", comentó.