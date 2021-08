Cinthia Fernández pidió que no la traten de "asesina" por algo que le hizo a sus hijas

Cinthia Fernández les tiñó el pelo a sus tres hijas y en su descargo tras la polémica pidió que no la traten de "asesina". A su vez, la panelista explicó el proceso y el producto que usó para el cambio de look de las niñas.

“Para las mamás ciruelas que me dicen asesina… ¡Qué gente pelotud…! Es un producto vegano que se va en cuatro días y no tiene amoníaco y fue en las puntas. Le decoloraron con producto especial y después cada cuatro días se los vuelvo a poner. Cero tóxico”, argumentó Cinthia a través de stories de Instagram.

Luego, la precandidata a diputaada subió una imagen de sus hijas donde se puede ver a las gemelas teñidas de un rosa unicornio mientras que la más pequeña, Francesca, luce un turquesa con ondas en las puntas.

El renovado look de las hijas de Cinthia Fernández que desató la polémica.

“Qué manía las madres de teñirles el pelo a los chicos desde tan chicos”, “Son hermosas pero no quemaría etapas de la infancia”, “Cada cosa a su edad. Ya van a tener toda la adolescencia para teñirse el pelo”, fueron algunas de las críticas que le llovieron a la mediática.

Finalmente, Cinthia Fernández aclaró: “Es una tintura que no es tintura, en realidad, es un producto vegano que se mezcla con la crema de enjuague, por eso se lo puedo aplicar a las niñas. De hecho, lo que se hace en ellas es en las puntas, así que para llevar tranquilidad y que no me digan ‘madre asesina’”.