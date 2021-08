Reconocido actor apuntó sin piedad contra Jorge Rial: "Total repulsión"

Jorge Rial se mantiene haciendo radio con su programa Argenzuela (Radio 10). Ahora, Diego Reinhold criticó su nuevo rol en los medios tras su abrupta salida de TV Nostra (América). El actor y humorista se encontró con un fragmento del ciclo radial del periodista en un programa de C5N y rápidamente cambió de canal sin siquiera escuchar nada más.

Rápidamente, Reinhold se volcó a las redes sociales para expresar su bronca. "Qué espanto estar viendo C5N y que de pronto Rial tenga una columna... Total repulsión.... Cambio de canal", sentenció en Twitter.

Diego Reinhold. Foto: Instagram @diegoreinhold

Recordemos que el periodista ya había aparecido al aire en el canal como invitado en el nuevo programa de Gustavo Sylvestre, La Cocina del Gato. Allí, se refirió a la actitud de Susana Giménez luego que él anunciara el final de su programa, TV Nostra (América) y su alejamiento de la televisión.

"Es parte del juego, cuando vos jugás, también recibís. No hay problema. No pasa nada", comenzó diciendo Jorge. Y luego disparó: "No creo que se haya equivocado, Susana no se equivoca en nada. Acordate que compró un auto trucho, ca… a un inválido. No nos olvidemos de eso. Eso no lo hacés sin querer, queriendo. El rengo caminó cuando lo vio. No es que no se dio cuenta, sin embargo, hizo que se lo lleven. Es mala Susana, ese mito de la pobrecita… Es mala".