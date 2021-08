Jorge Rial tildó de "bicha y mala" a Susana Giménez: "Ese mito de la pobrecita…"

Jorge Rial estuvo como invitado en el nuevo programa de Gustavo Sylvestre, La Cocina del Gato (C5N). Allí, el periodista se refirió a la actitud de Susana Giménez luego que él anunciara el final de su programa, TV Nostra (América) y su alejamiento de la televisión.

"Es parte del juego, cuando vos jugás, también recibís. No hay problema. No pasa nada", comenzó diciendo Jorge. Y luego disparó: "No creo que se haya equivocado, Susana no se equivoca en nada. Acordate que compró un auto trucho, ca… a un inválido. No nos olvidemos de eso. Eso no lo hacés sin querer, queriendo. El rengo caminó cuando lo vio. No es que no se dio cuenta, sin embargo, hizo que se lo lleven. Es mala Susana, ese mito de la pobrecita… Es mala".

Por último, Jorge Rial dio detalles de la personalidad de la diva: "Cuando digo que es mala, digo que es bicha porque si no, no estaría tanto tiempo en el medio". Recordemos que en ese momento, Susana había publicado un tweet comentando la noticia: "La vi, la vi. Que chocó la Ferrari. Todo llega".

En abril pasado, Susana comparó la situación de la Argentina con Venezuela y lanzó una polémica frase sobre su decisión de permanecer en Uruguay, donde está radicada desde el principio de la pandemia. "Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas", había dicho durante una entrevista en Radio Rivadavia.

En ese sentido, Sylvestre indagó sobre si el nombre de programa que se transmite por Radio 10 tenía que ver con los famosos dichos de la diva. "Eso fue un poco, pero también tiene que ver a las críticas cuando estábamos tirando nombres, dije: ‘Es ese!", aclaró.