La noche en que Gino Renni rompió en llanto por un comentario de Alejandro Fantino

Este domingo en la mañana, se conoció la triste noticia de la muerte de Gino Renni. El actor falleció a los 78 años tras estar 55 días internado por complicaciones en su cuadro de coronavirus. Entre las múltiples muestras de afecto que proliferaron en la red, también reapareció un memorable momento reciente de la noche en que Renni rompió en llanto frente a cámaras por un comentario de Alejandro Fantino.

En el año 2014, el artista nacido en Italia que conquistó su éxito en nuestro país, estuvo como invitado en el programa Animales Sueltos (América). En aquella oportunidad, el artista se quebró al aire tras una frase del conductor del ciclo. “Sí, me contaste fuera del aire y te agradezco que hayas venido, demostrando que sos un verdadero artista”, le expresó Fantino a Renni en referencia a la muerte de la hermana del actor.

“No creo tampoco que el show deba seguir, no soy de los que creen eso, honestamente. Todos tenemos problemas y cuando los problemas existen, existen. El ser humano tiene que reaccionar como realmente es, como aprendió en la vida. Hay momentos que son difíciles, a mí me tocó ahora ese momento. Pero también tengo que apostar a esta película, a mis compañeros que están acá, a la película que es maravillosa, es mi trabajo”, respondió emocionado Gino Renni aludiendo a la promoción del film nacional Muerte en Buenos Aires.

“Está emocionado Gino, está pasando por un momento bravo. Vamos a respetarlo”, remarcó Alejandro Fantino. Por su parte, el artista completó sus sinceras confesiones al afirmar en el mismo programa que le hubiese gustado ser padre. “Nosotros somos parte de una vida, de un mundo, de algo que nos sucedió. Soy parte de una cosa que me tocó vivir y me hago cargo, somos parte de algo que elegimos como la vida nos presentó. Tampoco somos ni ídolos, ni nada. A mí me hubiera gustado tener un hijo o una hija”, contó Gino Renni.