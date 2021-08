Juana Viale sorprendió entrando en modo "tranqui" a su programa con un look total black

Este sábado, Juana Viale comenzó el programa La noche de Mirtha (El Trece) en modo "tranqui", marcando una diferencia con respecto al eufórico ingreso que suele hacer al estudio. La actriz lució un look total black que describió con tranquilidad en los primeros minutos del ciclo.

Recordemos que Juana está atravesando una temporada complicada con el rating, con dos motivos clave que hacen que la actriz se asome a la ola de derrotas de esta temporada en la televisión argentina.

Por el momento, la nieta de Mirtha Legrand eligió bajar de decibeles en la noche del sábado y entró al estudio con el clásico Garota de Ipanema. “Entramos más delicados hoy Estuvimos muy descaderados todas las semanas anteriores, pero hoy fue un día para entrar más tranqui. Gino Bogani te estás luciendo y estás aprendiendo. Me hizo este vestido muy bonito ¡Divino! Les voy a decir que a pesar de que tengo los hombros descubiertos, confieso que me abriga un poco ¡Porque hace una temperatura terrible! Hoy a la mañana marcaba 4 grados, así que ahora a la noche no me quiero imaginar”, comentó la actriz.

Juana Viale.

Luego Juana agregó: “¡Qué buen programa estar metido en la cama, tirado en el sillón, tomando mate o un rico vino para ver este programón que tenemos!. Tengo este vestido increíble de jersey de seda natural drapeado, con escote irregular. Tiene como un falso triángulo muy bonito en el escote, y la espalda también muy linda. ¡Bogani está aprendiendo, chicas! Así que ya saben, la que se quiere casar, la que tiene que ser madrina de boda... ¡Hace vestidos hasta para andar en bicicleta!”.

Finalmente, Juana Viale mostró sus accesorios y el pelo recogido en una cola baja que se extendía a lo largo de su espalda.