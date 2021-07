Ulises Jaitt reveló una señal de su hermana Natacha: "Se me apareció llorando"

La conexión entre Ulises Jaitt y su hermana Natacha siempre fue muy fuerte. Mientras sigue pidiendo justicia para esclarecer su muerte, el periodista contó en una entrevista que al vacunarse contra el coronavirus recibió un impactante mensaje de ella.

El propio Jaitt contó en detalle la experiencia que vivió: "Hoy es un día muy especial para mí, me acabo de vacunar contra el Covid. Me di la primera dosis de la Astrazeneca y cuando salí de vacunarme sentí una paz que hace mucho no sentía", comenzó diciendo.

Luego, detalló: "Imaginate esas cuadras que caminé todo lo que pasó por mi cabeza. Muy contento y la verdad impactado de la conexión que tuve con ella que se me apareció llorando, emocionada. Ella siempre quiso lo mejor para mí y siempre me trató como un hijo, más que como un hermano".

Recordemos que Ulises develó que estuvo a punto de quitarse la vida tras la muerte de su hermana. En una entrevista, el conductor radial aseguró que aquel 23 de febrero de 2019, cuando Natacha murió, pensó en reencontrarse con ella, pero sus sobrinos lo hicieron que cambie de opinión..

"En algún momento he pensado hasta en quitarme la vida. Los primeros días después de que a ella la matan, salí a tomar algo y fue una noche donde empecé a tomar un trago, empecé a tomar otro...Aclaro que no soy alcohólico y llevo una vida sana, pero en un momento pensé: ’¿Y si sigo tomando y me voy con ella?´", comenzó relatando el periodista.

Y luego continuó´: "Tuve la suerte de poder frenar y dije: ´No, está Valentino, otra pérdida no la podría soportar, perdió al padre, a la madre´. Y bueno, hubo algo que me frenó, quizás fue ella, y no lo hice. De ahí en más no se me vino otra vez a la cabeza, pero es algo que...Tengo ganas de estar con Natacha, me encanta la vida, pero por otro lado la quiero ver otra vez".