Tras quedar varada en Estados Unidos, Yanina Latorre tomó una decisión

Yanina Latorre es una de los miles de argentinos que quedaron varados en el exterior tras las recientes medidas del Gobierno para frenar la pandemia de coronavirus en el país. "Yo tenía fecha para el 1 de julio, mi marido justo se fue antes de la debacle, y quedé acá varada y no tengo regreso. Aerolíneas canceló todos los vuelos y todavía no reprogramó", reveló algunos días atrás en un diálogo radial con Marcelo Polino.

Ahora, mientras espera poder regresar a su hogar, la panelista de LAM tomó una decisión y optó por cambiar su destino. De esa manera, Latorre adelantó un viaje que tenía planeado con sus hijos para más adelante. ¿Dónde se encuentra entonces? En Orlando, en los famosos parques de Disney.

“Iban a ir Lola y Dieguito. Yo me sumé a último momento”, contó a través de sus historias de Instagram y agregó: “Voy a ir a la tienda más grande, me voy a comprar las orejas de Mickey y salgo a caminar ‘enorejada’”.

Yanina Latorre en Estados Unidos

Además, reveló el pánico que tiene por las atracciones. “Le tengo miedo a todos los juegos. Yo no te subo a una montaña rusa ni disfrazada de mono”, señaló frente a la cámara para sus más de un millón de seguidores.

También, aprovechó sus redes para disparar contra aquellos que la critican. "Todo lo que hago es porque laburo. Nadie me regala nada. Cada uno elige donde ir. No está mal irse de vacaciones. En Argentina hicimos todo al revés. Miremos a los países que hicieron las cosas bien. Acá la vida volvió a ser cómo era antes. Acá no se ve la nueva normalidad... Y estoy en el primer mundo", expresó.