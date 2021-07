El hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis volvió a pasar por el quirófano

Evangelina Anderson es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en su cuenta de Instagram. Diariamente sube nuevo material que acapara toda la atención de sus fanáticos. Ahora, la mujer de Martín Demichelis decidió compartir con sus fans que su hijo Bastián volvió a ser intervenido quirúrgicamente. ¿El motivo? Algunas semanas atrás, el infante se cayó de su patineta y se fracturó el radio. En aquél entonces, al niño le pusieron dos clavos en su muñeca y ahora, pasó por el quirófano para que se los quitaran.

Batián, el hijo de Anderson y Demichelis

"Gracias a todos por los mensajes. Salió todo bien", redactó la modelo en sus historias de la red social junto a fotografías del pequeño en la clínica con su mano vendada. Además, compartió una instantánea de la radiografía de su hijo para llevarle tranquilidad a sus seguidores.

Anderson llevó tranquilidad a sus fans

No es la primera vez que la blonda comparte algún que otro accidente de sus hijos. En agosto del año pasado, se llevó un gran susto cuando su hija Lola se cayó del caballo en su práctica de equitación. "Así como está bueno compartir los momentos felices, también está bueno compartir los difíciles", señaló ella en aquél entonces.

"Lo llevé de una cuerda y cuando se encontró con el otro caballo se empezaron a pelear. Empezó a correr y me empujó. Me caí y me raspé la espalda y la rodilla, aunque esa herida no duele tanto", relató meses atrás la pequeña frente a la cámara.

Familia Demichelis

Además de Lola y Bastián, Anderson junto a Demichelis son papás de Emma. La familia vive en Alemania, país al que se mudaron luego de que el jugador de fútbol se retirara y se hiciera cargo de la categoría 19 del Bayern.