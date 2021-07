Tras atravesar un difícil momento de salud, Mercedes Ninci enfrenta otro duro revés

Mercedes Ninci recibió el alta médica este miércoles y volvió a su casa tras atravesar un difícil momento de salud. La periodista ya está completando la recuperación en su hogar, pero ahora enfrenta otro duro revés ya que no podrá asistir a la despedida del programa Lo de Mariana (El Trece).

Recordemos que el magazine conducido por Mariana Fabbiani será levantado del aire por no cubrir las expectativas de rating. “Es una tristeza no poder ir”, expresó Ninci en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Con respecto a cómo transita su recuperación, Mercedes detalló: “Si estoy acostada me siento bien pero no me puedo sentar porque me duele la cabeza. Tengo que estar 180 grados hasta que se genere líquido en el cerebro”.

Además, la periodista se refirió a la emoción que le produjo hablar por teléfono al aire con sus compañeros de Lo de Mariana. “Sentí una re emoción hablar con todos de vuelta, me parte el alma no poder despedirme de mis compañeros porque el viernes es el último programa. Es un grupo divino”, se lamentó.

Finalmente, Mercedes Ninci detalló cuándo podría estar lista para regresar a su labor periodística. “Me dijeron que tiene que pasar una semana para ver cuándo puedo volver a trabajar, lo ideal es que por quince días esté tranquila”, aseguró.