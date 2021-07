Jorge Rial fulminó a Laurita Fernández y lo destrozaron en las redes sociales

Laurita Fernández hizo su debut como conductora de su propio programa por la pantalla de El Trece. El arribo de la actriz en la pantalla chica en este papel protagónico generó reacciones diversas. Están quienes reconocen su buena labor y están los que no dejan de criticarla desde el primer día. Entre estos últimos se encuentra Jorge Rial.

Tras el estreno de El Club de las Divorciadas, el ex Intrusos cuestionó que era una copia del viejo talk shaw de Lía Salgado.

Ahora, volvió al cruce de la actriz. Esta vez, apuntando directamente a Laurita. Al ver una noticia sobre si la conductora tendría una relación de pareja abierta, Rial comentó con ironía y mucha acidez: "Faaaaaa!!!!".

Su comentario no pasó desapercibido en las redes sociales, que rápidamente salieron a cuestionarlo.

"Querido George: ocúpate de tu hija more que bastante descarriada esta, es irresponsable mal educada vaga y no molestes a una laburante como laurita", "Tenés la idea fifa con Laurita! Cómo te gusta darle!", "No te ilusiones, no le agrada la gente muy mayor!", "No sé q te sorprendes cuerno, tu "seudo esposa es experta" preguntale q hace a media mañana en la semana", "Con tus antecedentes con @loly_anto y @Malitosteam entre tantas otras,no creo que tengas chance", fueron algunos de los picantes mensajes que recibió.