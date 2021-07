Laurita Fernández y la posibilidad de una pareja abierta: "Tal vez..."

Luego de su separación de Nicolás Cabré, Laurita Fernández se muestra muy relajada en la conducción de su programa El Club de las Divorciadas por la pantalla del Trece. Ahora, opinó sobre las relaciones de pareja y sus experiencias de vida.

En la tarde del martes, charlaron sobre la monogamia y el poliamor. Como no podía ser de otra manera, Laurita fue consultada si se animaría a tener una pareja abierta. Aunque quiso esquivar la pregunta, deslizó: "Me lo guardo para mañana...", arrojó.

Laurita Fernández. Foto: Instagram @holasoylaurita.

Sin embargo, ante la insistencia, la conductora respondió. Si bien Laurita no le cerró la puerta al poliamor, admitió que no le resultaría fácil dar el primer paso. "Hablando de verdad, me costaría muchísimo. Si vienen y me lo plantean, no lo sé... No me lo imagino porque ni siquiera estoy en pareja", indicó de manera directa.

"No me lo plantearon y no lo planteé yo, pero tampoco tuve parejas tan largas... Así que... Quién sabe... Tal vez, en algún momento. En un futuro, por qué no", cerró.