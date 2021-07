El desgarrador audio de Mercedes Ninci desde su internación: "Estoy desesperada por..."

Este martes, Mercedes Ninci reveló la verdad sobre su salud y el diagnóstico que recibió, tras haber estado en terapia intensiva luego de haber experimentado fuertes dolores de cabeza. Además, en Los ángeles de la mañana (eltrece), compartieron un desgarrador audio de la periodista.

La panelista Pía Shaw dio algunos detalles sobre el difícil momento que está atravesando Ninci. “Empezó con unos fuertes dolores de cabeza, bastante avanzados. Ella volvió a su casa el jueves. Estuvo en Lo de Mariana, contó un poco, tenía muchas ganas de volver a trabajar, y el lunes tenía que incorporarse al programa”.

Luego, Pía agregó: “Y ayer yo le escribí al mediodía, y ella me contesta a la noche muy tarde que estuvo en terapia intensiva, yo no lo sabía, y este es el audio”.

En el mensaje de voz, se la escucha a Mercedes Ninci dando detalles de su salud. “Me sacaron de terapia intensiva, estoy en habitación común”, pronunció la periodista. Además, Shaw leyó mensajes escritos que le envió su colega. “Ella me cuenta que tiene una ‘cefalea en estallido secundario probable síndrome de vasoconstricción’”, replicó la integrante de LAM.

Finalmente, la panelista reprodujo otro audio de la comunicadora. “Estoy medio destruida, porque tengo que estar acostada, con la cabeza muy atrás para generar líquido en el cerebro. Igualmente me dicen que es curable al 100%, pero rarísimo, de golpe me dolió la cabeza al aire y me ‘estalló’ la cabeza, no sé. Estoy desesperada por trabajar”, expresó angustiada Mercedes Ninci.