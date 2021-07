Conmoción por la muerte de la actriz porno Kristina Lisina al caer de un piso 22: el mensaje que encontraron en su mano

Kristina Lisina, estrella del porno conocida en el circuito de las producciones para adultos como Kris the Foxx, causó conmoción al morir a los 29 años al caer del piso 22 de un edificio en San Petersburgo, Rusia. También trascendió que encontraron un mensaje en la mano de la actriz.

Si bien hasta el momento no hay un anuncio oficial sobre las causas del trágico suceso, se sabe que en la mano de Lisina una moneda con la leyenda "Siempre estás en mi corazón". Las cámaras de seguridad del edificio donde vivía la joven captaron el momento en que ella ingresó mientras comía snacks de una bolsa, y luego la devastadora imagen de su cuerpo en el suelo.

Su novio, quien se hace llamar Rustam M, informó la noticia a The Sun y pidió a los suscriptores de Pornhub y Only Fans ayuda para pagar el entierro. "¡Saludos a todos! El 29/06/2021 falleció mi novia, Kristina Lisina, también conocida como Kris the Foxx. Para el funeral se necesitan entre 70 y 80 mil rublos. Pedimos a todos los que no sean indiferentes que ayuden económicamente y compartan", esciribó el joven en las redes sociales.

La estrella hardcore le dijo recientemente a sus amigos que se sentía sola y deprimida. “Le dije muchas veces que fuera a terapia pero no estaba lo suficientemente estable como para hacerlo, no sé qué hubiera podido ayudar”, dijo el novio de Kristina.

Lisina había comentado en una oportunidad en una entrevista que ingresó al mundo de las producciones porno al no encontrar mayor suerte en su puesto de trabajo en un banco. "Me trasladé a San Petersburgo desde Krasnoyarsk, trabajé en un banco exactamente cinco días y me di cuenta de que no me interesaba. No entiendo de qué hablar con esta gente".