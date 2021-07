Mónica Farro sorprende en la red con un radical cambio de look

Un mes atrás, Mónica Farro confirmó su separación e inminente divorcio con Leandro Herrera. Sin embargo, poco después reconoció que no realizarán los trámites legales. "No nos vamos a divorciar. Estaba todo firmado y el expediente ya estaba en el juzgado", reconoció en diálogo con Intrusos.

"Me dice que no me quiere perder, que soy la mujer de su vida. Él es el hombre que yo quiero, pero tenemos que empezar a encontrarnos desde otro lugar y parar con los impulsos", aseguró la vedette uruguaya.

Y sumó: "Seguimos casados, él se va a mudar de todas formas y vamos a empezar a tratar a estar desde un lugar sano. No es lo que yo más quiero o lo que pretendo de un matrimonio, entiendo que vas a ser un momento”. Además, afirmó que "el divorcio fue algo en caliente" y que "tratarán de hacer terapia de pareja" para sanar su vínculo amoroso.

Ahora, en el medio de este revuelo, la mediática decidió ir a la peluquería y realizarse un radical cambio de look. "Buenos días a todos... adaptándome al cambio. Los cambios son gran parte de nuestra vida, simplemente hay que vivirlos y disfrutarlos mientras nos gusten y nos den felicidad... cuando ya no pase, simplemente volver a ser quien querés ser...", expresó en Instagram junto a la instantánea en la que se la ve con unas largas trenzas cocidas con extensiones.

El radical cambio de look de Mónica Farro

La publicación se llenó de comentarios y muchos de los internautas halagaron su transformación. Incluso, hubo quienes se mostraron curiosos en saber si el cambio era por algún personaje que interpretará en la ficción a la brevedad.