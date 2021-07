Sin ropa interior, Juana Viale hizo una advertencia sobre su vestido: "Se ve todo"

Cada sábado en La noche de Mirtha (El Trece), Juana Viale deslumbra con los diseños exclusivos que despiertan elogios de sus fans, y esta vez la actriz optó por un vestido rosa con cola de pez junto a un broche con forma de racimo de uvas. Al mostrar su look, la actriz y conductora hizo una advertencia en la que dejó en claro que no llevaba ropa interior.

La nieta de Mirtha Legrand entró al estudio con su habitual despliegue de alegría al ritmo del hit retro “Aserejé”. “¿Cómo están en sus casas con esta frescura que no cesa? Amerita pasar este frío por este vestido que me confeccionó el señor Bogani”, expresó Juana. Y luego detalló: “Este vestido, muy bonito, es una pieza maestra, con un gran ramo de uvas en el hombro. Tiene esta cola, es como una aleta. Tiene un tajo drapeado. ¡Ustedes no se imaginan lo que es hacer este vestido!”.

Mientras Juana Viale paseaba mostrando los detalles de su atuendo frente a cámara, advirtió: “Porque uno lo luce, lo pasea como si nada, pero son horas de confección. No quiero que se me abra mucho atrás porque no tengo nada y se ve todo”.

Además, la conductora aprovechó ese momento para mandarle un saludo especial a su abuela y a la vez hacerle públicamente una particular invitación.