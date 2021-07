La fuerte advertencia de Viviana Canosa al Gobierno nacional por la variante Delta

Viviana Canosa se refirió al avance en el país de la variante Delta de coronavirus. En este contexto, envió una fuerte advertencia contra el Gobierno nacional: "Ni se les ocurra volver a encerrarnos".

Todo comenzó luego que este viernes el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que se detectaron dos casos confirmados de la variante Delta y que la investigación epidemiológica determinará si existe circulación comunitaria en el territorio de esta peligrosa cepa. Durante su programa en A24, donde la conductora sostuvo: "Yo ya les aviso que después de todo lo que escuché, llegan a decir que nos encierran de nuevo y si me dicen que nos encierran de nuevo después de las noticias que leímos, me cuelgo del Obelisco y hago un escándalo. No me importa nada".

Además, Canosa sostuvo: "Ojo con lo que van a hacer. No es una amenaza, por supuesto. Después de los papelones que cometieron, las aberraciones que han hecho y las cosas que nos han prohibido en cuarentena, la cuarentena más larga, absurda y pelotuda del mundo, ni se les ocurra volver a encerrarnos".

"No me vengan ahora con la cepa Delta, la cepa flete ni la de tu hermana. No se les ocurra volver a hacer un desastre sanitario porque la gente no se lo va a bancar. Piensen seriamente la boludez que van a volver a hacer, porque espero que la gente tenga memoria cuando vaya a votar", finalizó.