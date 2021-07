El gesto de Guillermina Valdés hacia Soledad Aquino que sorprendió a todos

Guillermina Valdés estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores de Instagram. Entre las consultas que recibió en las redes sociales se animó a responder sobre la salud de Soledad Aquino. En este sentido, la empresaria dejó un mensaje de apoyo tras la complicada situación que atraviesa el clan Tinelli por el complicado estado de salud de Soledad Aquina, ex mujer de Marcelo y madre de Cande y Mica.

"Mucha salud para Sole. Desde La Rioja apoyando a todos ustedes", escribió una seguidora de la modelo, a lo que ella respondió: "Gracias, ella es una luchadora y va a salir adelante. Gracias por sus oraciones y sus intenciones. Todo suma".

Recordemos que Aquino recibió un trasplante de hígado en junio y tuvo algunas complicaciones que la llevaron a someterse a una nueva cirugía. La familia del conductor está a la espera de su recuperación. En las últimas horas, fue Candelaria quien compartió una foto de sus mamá desde la internación.

"Acá mi hermosa madre me pide que por favor les agradezca a todos por sus mensajes, por sus rezos, por todo lo que hacen por ella. Me dice que les cuente que está bien y va a estar mejor. No ve la hora de irse", escribió junto a la imagen.

De esa forma, Cande agradeció los mensajes positivos que reciben a diario de la gente. Al mismo tiempo, en otro posteo agradeció y solicitó más dadores de sangre para la Fundación Hemocentro, situado en Av Díaz Vélez 3973, CABA, en el horario de 8 a 18 horas: "Por favor, todos los que puedan ir en nombre de Soledad Aquino, se los agradezco mucho".