Cande Tinelli publicó una foto de su madre internada: "Gracias por sus rezos"

A poco de haber recibido un trasplante de hígado, Soledad Aquino continúa en un estado delicado. En este contexto, Cande Tinelli publicó una foto en Instagram de su mamá. "Acá mi hermosa madre me pide que por favor les agradezca a todos por sus mensajes, por sus rezos, por todo lo que hacen por ella. Me dice que les cuente que está bien y va a estar mejor. No ve la hora de irse", escribió junto a la imagen.

De esa forma, Cande agradeció los mensajes positivos que reciben a diario de la gente. Al mismo tiempo, en otro posteo agradeció y solicitó más dadores de sangre para la Fundación Hemocentro, situado en Av Díaz Vélez 3973, CABA, en el horario de 8 a 18 horas: "Por favor, todos los que puedan ir en nombre de Soledad Aquino, se los agradezco mucho".

"Estamos todos juntos siempre, más allá de las separaciones amorosas. Sole es una guerrera. Quiero agradecer a todos los médicos que hacen un trabajo maravilloso desde el momento en el que fue operada y antes también. Quiero decirle que no pierda la fe ni la esperanza, es una luchadora de la vida desde siempre que ha compartido hermosos momentos conmigo y los sigue compartiendo hasta el día de hoy", había comentado su ex pareja, Marcelo Tinelli, hace unos días.