Confirmado: famoso conductor reemplazará a Fabián Doman en Intratables

Fabián Doman estuvo presente anoche en el piso de Intratables, luego de estar aislado por un contacto estrecho de Covid-19, y confirmó que deja la conducción del programa y se alejará del periodismo. El periodista de América TV contó los motivos detrás de su renuncia y anunció cómo seguirá su futuro.

"Pensé que iba a ser más fácil estar acá parado para decir lo que tengo que decir. Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal. No me voy a otra radio. Voy a cambiar de profesión. Voy a ser el Director Institucional de una de las empresas más importantes de la Argentina, Edenor. La empresa eléctrica más importante del país", precisó.

Ahora, y ante la ola de rumores que surgieron alrededor de la conducción del emblemático ciclo de debate político y social, el sitio Primicias Ya confirmó que Alejandro Fantino será el nuevo conductor de Intratables.

Liliana Parodi, gerenta de programación del canal, reveló a dicho medio que se reunió anoche con Fantino y cerraron el acuerdo.

"Todavía no se sabe cuándo arrancará en Intratables, pero es el nuevo conductor. Fantino a la tarde seguirá y después se reformulará cómo continúa ese ciclo", anunció.