Adriana Salgueiro reveló detalles de su romance con Randolph McClain: "Se portó horrible"

Adriana Salgueiro estuvo invitada a Los Mammones (América) para hablar sobre su larga trayectoria en el ambiente artístico nacional. Pero además, revelar algunas cuestiones sobre su intimidad amorosa. En este sentido, Jey Mammon le recordó aquel romance que tuvo con Randolph McClain, actor norteamericano que fue parte en la década del 90 de la película Extermineitors 2: La venganza del dragón, protagonizada por Emilio Disi y Guillermo Francella.

"Estuviste de novia con el doble de Arnold Schwarzenegger... ¿es cierto?", disparó Jey. "Yes, Sir", le respondió ella. "Era el que estaba en las películas, ¿no?", quiso orientarse el conductor. "Claro, Randolph McClain", dijo ella.

"¿Cuanto tiempo saliste con él?", siguió indagando el conductor. "Salí mientras estuvo acá en Buenos Aires, que no sé cuántos meses estuvo...", respondió ella. "Él creía que era Travolta, no lo conocía nadie. Pero se la re creyó. ¡Olvidate! Me contaron, porque yo ya no salía con él, que cuando volvió para la segunda película, pidió su silla. ‘¿Donde está mi silla?’ La que tenía el nombre atrás... Pero andá, ¿qué te pasa?", bromeó Adriana. Y al pasar, agregó: "Se portó horrible conmigo".

Randolph McClain y Guillermo Francella en "Extermineitors IV: Como hermanos gemelos".

"Tengo entendido que su familia quería que sentara cabeza", apuntó Mammón. Y Salgueiro remató: "Claro, pensaron que se iba a casar. Después me enteré de que ya se había casado. Tenía el anillo del casamiento en el dedo del pie".

Recordemos que quien acercó a McClain a este rodaje argentino fue Héctor Echavarría, actor argentino y campeón del mundo de artes marciales. Ambos se conocieron en un gimnasio de los Estados Unidos y Echavarría supo que Randolph era cinturón negro de karate y que también había trabajado como doble de riesgo de Arnold Schwarzenegger. Con esta información creyó encontrar al villano perfecto que necesitaba su personaje en la segunda película de la famosa saga.

Y así fue como el personaje conocido como "La Máquina de Matar" fue una contrafigura muy festejada por los fanáticos de la saga.