Tras el rumor de pronto final, Laurita Fernández habló del destino de su programa

Luego de que trascendiera la versión de que el programa de Laurita Fernández tendría un pronto final por su bajo rating, la conductora enfrentó el rumor este miércoles en diálogo con Intrusos (América).

“Hablan de cambios en el programa y es verdad que fue mutando y me obligó a ir adaptándome. Y también es verdad que las novelas turcas la rompen. A la gente le gustan y es difícil salir a batallar. Pero estamos tratando de hacer el mejor programa posible. No son ciertos los rumores, El club de las divorciadas no termina aunque el horario que tenemos es difícil, y lo sabíamos desde el día uno. Es una competencia súper fuerte la de la tarde y si alguien se enganchó con una novela es complicado lograr que la dejen. Ojalá que nos quedemos y sino los que vengan se van a encontrar con el mismo problema”, sostuvo categórica Laurita sobre la propuesta que comanda en las tardes por El Trece.

Laurita Fernández en El club de las divorciadas.

El ciclo atravesó tropiezos y demoras, cuyo episodio más sonado tuvo lugar con la renuncia de Alessandra Rampolla a solo dos semanas del debut de El club de las divorciadas. Además, el envío arrancó como una suerte de talk show sobre historias de vida y luego mutó a una especie de tinder televisivo, en donde se busca unir parejas.

Por el momento, El club de las divorciadas seguirá unas semanas más buscando el formato adecuado, y tratando de remontar sus mediciones. De todas formas, los tiempos en televisión son cada vez más exigentes y nadie tiene el futuro asegurado.