Picante cruce en La Voz Argentina: Ricardo Montaner tildó a Lali Espósito de "engaño"

Sin dudas, La Voz Argentina (Telefe) es uno de los grandes éxitos del año en la televisión argentina. El certamen de talentos de canto tiene un plus en los picantes cruces que se dan entre los integrantes del jurado, y en esta oportunidad Ricardo Montaner tildó a Lali Espósito de "engaño" ante cámaras durante la devolución a un concursante.

Tras la performance del salteño Juan Portella, tanto Montaner como Lali giraron sus sillones para intentar llevarse al participante a su equipo. El joven de 22 años se vio en la encrucijada de tener que elegir a uno de ellos, y la cantante fue la primera en dar batalla.

“Hay que pelear, no queda otra. A ver qué decide el muchacho”, lanzó dezsafiante Lali Espósito. Mientras que Ricardo Montaner, dirigiéndose al postulante en cuestión, arremetió: “Apelo a tu coherencia mental y que no te dejes comprar con una chaquetita de brillo. Quiero que sepas que todo eso es un engaño, esa chaqueta detrás de escena te la sacan y la guardan para otro”.

Luego, Montaner fue por más y concluyó: “Yo no hablo de actuación, en eso sí te recomendaría a Lali. Hoy te recomiendo que te dejes llevar por la experiencia de un tipo serio, que no ando por ahí hablando y prometiendo cosas que no son”.

Finalmente, Portella se inclinó por Ricardo Montaner y Lali Espósito quedó boquiabierta por su resolución.