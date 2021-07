Este domingo, se vivió un particular momento en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), cuando Juana Viale sorprendió a un invitado robando vajilla y lo delató frente a cámaras.

La actriz y conductora contó que hay un objeto de la mesa que muchos comensales quieren llevarse a la casa. “No se pueden chorear los saleros de la señora Mirtha Legrand. Se los han robado varias veces”, remarcó Juana luego de notar que Nino Dolce intentó guardar uno en su bolsillo.

“Es tentador, es chiquitito y lindo”, se defendió el mediático. “No es porque sea la nieta pero me merezco uno”, retrucó Juana. En medio del ida y vuelta, el humorista Sergio Gonal recordó: “Una de las primeras veces que vine al programa vi el salerito y me lo quise llevar y Mirtha no me dejó. Me dijo: ‘me lo han llegado a robar´. Sé quién fue pero obviamente no lo voy a decir”, contó con complicidad el humorista.

“¡Contalo ahora! No está la abuelita. Pero fueron más de uno te quiero decir”, pidió Juana Viale. A lo que Gonal contestó: “No lo voy a hacer porque soy un caballero”,

Al finalizar la situación, Dolce enfatizó: “Son un objeto de deseo”. Y Dani "La Chepi" completó: “Hay que aclararle a la gente que nos está viendo que tienen la letra M”.