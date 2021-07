Juana Viale convenció a Mirtha Legrand para dar un importante paso y contó los detalles

Tras pasar cientos de días encerrada, Mirtha Legrand sorprendió al salir al teatro el viernes junto a su nieta, Juana Viale. Y este sábado en La noche de Mirtha (El Trece), la actriz contó detalles sobre cómo convenció a su abuela para dar ese importante paso.

“Por suerte, la Legrand empezó a salir. Ahora les voy a contar, pero fue una noche emocionante e inolvidable, y no solo para mí que soy la nieta y que no me deja de sorprender que, cuando sale a la calle, es furor y trendic topic. Yo la invité a mi abuela porque hacía varios días y meses, les diría más de un año, que con esto de la pandemia se guardó y se metió adentro la mujer más activa de todas las argentinas, la que iba a todos los estrenos, presentaciones, programas de televisión y desfiles”, contó emocionada Juana.

Luego agregó: “Después de mucho tiempo, con sus dos dosis de vacuna aplicadas, era un poco necesario que salga de su casa. La invité y le insistí. No fue fácil porque saben que Mirtha Legrand no es una mujer fácil. Le insistí bastante a mi abuelita, hasta que me dijo que sí”.

La primera salida de Mirtha Legrand al teatro, tras cientos de días de encierro por la pandemia.

Además, Juana Viale reveló el recurso extremo que tuvo que aplicar para convencer a la diva de salir. “Le dije: ‘Si vos no venís conmigo a comer afuera o al teatro, no nos vamos a ver’, y me contestó: ‘¿Por qué me decís eso?’. Fue como una pinchadita para que se anime a salir, ¡y volvió la señora Mirtha Legrand a la calle Corrientes! Un poco de normalidad en esta locura pandémica que vivimos todos”, contó la conductora mientras en pantalla mostraron un corto video en donde se mostraron imágenes de la salida de ambas a ver la obra teatral Dos locas de remate, protagonizada por Verónica Llinás y Soledad Silveyra.

Finalmente, Viale dio detalles del reencuentro de Legrand con su público. “Fue muy emocionante. La abuela dijo que fueron 280 días sin salir para que después no digan que es exagerada, pero para mí, honestamente, fueron más porque estuvo más de un año encerrada. Para mí, mi abuela es mi abuelita, no es Mirtha Legrand, y no me deja de sorprender que, con la edad que tiene y todo el camino transitado, quiera salir y revincularse con su público, que es a quien ella le entregó parte de su vida. Llegar y verla con esa felicidad, con la preocupación por su vestuario. Me estuvo llamando para ver qué se ponía y yo le dije que pieles no, sino no la acompañaba. Es muy emocionante poder ver a una mujer con la edad que tiene ella asomarse en el palco y que todo el teatro se pare a ovacionarle y le digan: ‘Volvé Mirtha’. Ella se alimenta de eso, y no puedo decir más que que me da orgullo ser su nieta, me engrandece el alma”, agregó.

Además, Juana Viale se encargó de remarcarle a Mirtha Legrand: “Te sigo cuidando este lugar que es tuyo. Una salidita al teatro, otra más y ¿cuándo acá? No estaría mal”.