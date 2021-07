En el día de su cumpleaños número 52, Jennifer Lopez eleva la temperatura con su hermosura

Jennifer López cumplió 52 años este sábado y las fotografías de los festejos generaron gran repercusión. La artista estadounidense de origen latino nacida en el barrio newyorkino del Bronx, decidió deslumbrar con su impresionante figura.

En su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 166 millones de seguidores, ,J.Lo publicó una serie de fotografías en las que demuestra su extraordinario físico. En el epígrafe de las imágenes, la cantante escribió: "¡"5 2 ... what it do...", una frase coloquial en inglés que significa "¿cómo va eso?".

Jennifer López por su cumpleaños número 52. Fotos: Instagram @jlo

López está vestida con un bikini, un sombrero vaquero, unas plataformas y una especie de kimono, y en las fotografías se aprecia que el festejo fue a bordo de un yate.

LeyendaFotos: Instagram @jlo

Además, oficializó su relación con el actor Ben Affleck. En una de sus fotos se los ve dándose un apasionado beso. Aunque ya se los había visto juntos y la relación había sido confirmada, es la primera vez que la actriz y cantante publica una foto con el actor.

La primera imagen con Ben Affleck que compartió Jennifer López (Instagram: @JLo)

Recordemos que Affleck y J.Lo comenzaron a salir en 2002 y se comprometieron noviembre de ese año antes de posponer su boda días antes de la fecha. Unos meses más tarde, anunciaban su ruptura.