Patricio Giménez y un duro mensaje para Florencia de la V en las redes

En las últimas horas, Patricio Giménez compartió un pequeño video en su cuenta de Instagram con su icónico filtro del Guasón y disparó contra Florencia de la V, quien lo trató de "mantenido por la hermana" y "vago".

"Cuanta envidia, cuanta falta de autocrítica Dios mío. Alguna vez pensé 'gano el Cantando' así se dejan de joder. Ni con eso ni trabajando desde los 17 sin pedir nada a nadie. Estudiando y con humildad y angustias me hice mi camino de dignidad.

Por eso hoy me cansé de la envidia y me le paro de manos al que se ponga enfrente (se habrán dado cuenta). El Guasón es mi álter ego y es la voz de muchos más de los que ustedes (los devorados por la envidia y el resentimiento) piensan", redactó junto al pequeño clip.

Frente a la cámara, expresó: "A mí lo que me molesta de la Argentina es la corrupción, la mediocridad y la impunidad. Yo amo la Argentina, no amo lo que hicieron de la Argentina".

Y continuó: "Y a vos Florencia De la V, como vos elegiste llamarte, te recuerdo que te reías de cuando yo trabajaba en los cruceros desde los 17 años y me cambié el nombre a Jhonny Frank. Vos te podés cambiar el nombre, pero yo no, ¿por qué? ¿Desde qué soberbia hablás siempre? ¿A quién te comiste? ¿A quién le ganaste?".

Florencia de la V

Para finalizar, sumó: "Te recuerdo que siempre humildemente me gané la vida y no le pedí nada a nadie y no necesito ni mucha guita, ni muchas cosas, ni mucha fama para ser feliz. Te mando un beso".