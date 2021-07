Muerte de Natacha Jaitt: la denuncia que puede dar un vuelco a la causa

Raúl Velaztiqui Duarte, el productor de eventos que estuvo con Natacha Jaitt la noche en que murió, realizó una denuncia debido a que le niegan el acceso a la causa que investiga la muerte de la conductora radial. A través de su abogada, el empresario presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de La Plata contra los fiscales por "denegación de justicia".

Velaztiqui Duarte se refirió a la denuncia penal que realizó en agosto de 2020 contra todos los que estuvieron cuando Jaitt murió en la madrugada del 23 de febrero de 2019, en una suite del salón de fiestas Xanadú de Villa La Ñata. "Sistemáticamente, desde el año pasado, la fiscalía de género me impide el acceso a la causa y eso impide que yo ejerza el pedido de justicia por Natacha. Lo mismo que le está pasando a Ulises Jaitt me está pasando a mí con el agravante que soy querellante en la denuncia penal contra todos los que estuvieron esa noche", indicó al sitio Exitoína.

Natacha Jaitt en una de sus últimas apariciones ante la prensa.

"No tengo otro fin más que encontrar justicia por Natacha, mi amiga, que se murió en 26 minutos, como siempre dije. Hubo responsables que le dieron la droga que llevó a que tuviera una falla multiorgánica que terminó con su muerte", reveló el empresario, que presentó un escrito ante la Fiscal de la causa.

Además, explicó: "Desde el principio me apartaron de la causa, nunca me dejaron ver las actuaciones y ahora soy querellante en una causa penal donde interviene el Juzgado de Garantías Nº 5, y el Juzgado Nº 2 dónde está la causa no me permite verla, no me dan acceso y por eso yo no puedo hacer las presentaciones. Están haciendo una obstrucción de la Justicia. Siguen intentando proteger y tapar a las personas que le dieron la droga a Natacha", afirmó contundente.