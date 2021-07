El lapidario gesto de Ricardo Montaner hacia Mercedes Morán que sorprendió a todos

No es la primera vez que Ricardo Montaner sale en defensa de las fuertes críticas que vienen recibiendo desde las redes sociales sus hijos, Mau y Ricky, como jurados de La Voz Argentina. El cantante no duda en responder con ironía a varios usuarios de Twitter. Y como consecuencia, rápidamente sus respuestas se vuelven virales.

Pero en las últimas horas apareció un mensaje muy particular que sorprendió a todos. Y Montaner decidió no dejar pasar en alto. "Me aburre la familia", escribió Mercedes Morán en referencia a los Montaner, en su cuenta oficial de Twitter. "Tenés un control con 600 canales", le respondió una usuaria. "Por eso...", agregó Ricardo. Otra mujer le dijo a la actriz: "No lo mires". Y el artista recordó una frase de Neruda: "Eso digo yo.... es tan corto el amor y tan largo el olvido".

Pero la cuestión no terminó ahí. No satisfecho con eso, el cantante le escribió un contundente mensaje a la actriz: "Y pensar que toda la familia que te aburre, se junta para verte actuar y admirarte. El otro día hablaba con Marlene (su mujer) del carácter que le pones a todos tus personajes, tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague".