Se reveló: este es el nombre que eligió Pampita para su hija recién nacida

Pampita fue mamá esta mañana. La primera hija de la modelo junto a su flamante marido Roberto García Moritán nació en el Sanatorio Otamendi a las 9.30 de la mañana por parto natural.

La modelo de 43 años comenzó con contracciones esta madrugada, luego de su participación en ShowMatch. Rápidamente fue trasladada al sanatorio.

Luciana Pizzolorusso, madrina de la beba, habló con el ciclo de eltrece y confirmó con emoción la noticia: "Nació, está re bien. No sé nombre, no sé nada. Ay, qué alegría, qué merecida. Este bebé es todo. Estoy muy nerviosa. No sabés lo importante que es esta bebé para Caro. Estoy muy contenta".

Ahora, se reveló que finalmente fue Ana el nombre que la pareja eligió para su niña. Este nombre tiene una particularidad, ya que coincide con el primer nombre de la modelo y, además, con el de su mamá, Ana Dos Santos.

Días atrás, García Moritán se refirió a los nombres que tenían pensado y confirmó que se trataba de uno muy simple. "Es clásico y corto", dijo y sus compañeros de Un mundo perfecto. La lista incluía a "Paz", "Mía", "Luz", "Emma", "Sofía", "Ana", "Julia", "Sol", "Zoe" y "Uma".