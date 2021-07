Marcelo Tinelli anunció quién reemplazará a Pampita en ShowMatch tras el nacimiento de su hija

Hace instantes, Marcelo Tinelli anunció quién reemplazará a Pampita en su lugar de jurado de La Academia de ShowMatch. "Esta noche en #ShowmatchLaAcademia , al no poder estar @pampitaoficial por el nacimiento de su hija, en su reemplazo estará @guillevaldes. Bienvenida de vuelta al programa. Nos vemos 21.15 con la eliminación y el arranque de la ronda de Canto", publicó el conductor.

Gullermina Valdés durante una de sus participaciones en el certamen de El Trece.

Recordemos que la modelo fue mamá esta mañana. La primera hija de la modelo junto a su flamante marido Roberto García Moritán nació en el Sanatorio Otamendi a las 9.30 de la mañana por parto natural. El nombre que eligieron para la pequeña fue Ana.

Anoche la modelo estuvo participando del jurado y, según informaron en Nosotros a la mañana, comenzó con contracciones. Cerca de la una de la madrugada ingresó al Sanatorio Otamendi acompañada por su marido, Roberto García Moritán.

Luciana Pizzolorusso, madrina de la beba, habló con el ciclo de eltrece y confirmó con emoción la noticia: "Nació, está re bien. No sé nombre, no sé nada. Ay, qué alegría, qué merecida. Este bebé es todo. Estoy muy nerviosa. No sabés lo importante que es esta bebé para Caro. Estoy muy contenta".