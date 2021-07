Paula Chaves y Pedro Alfonso atraviesan una crisis matrimonial: "Dormimos en piezas separadas"

Paula Chaves y Pedro Alfonso están en pareja hace 10 años. En este tiempo lograron formar una hermosa familia con tres hijos. Este fin de semana, antes de tomarse unos días de vacaciones, el matrimonio decidió hacer una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram del productor para realizar una terapia de pareja con sus millones de seguidores.

"¿Qué es esto?", preguntó la conductora cuando llegó a la transmisión que su marido había comenzado segundos antes. "Pintó. Porque hay silencio en la casa y dije ‘vamos a pasar un poquito por acá. Hace mucho no pasamos’", le respondió a su esposa, que sintió que era una indirecta para ella: "¿Me querés decir algo?".

"Me gustaría, si nos están viendo, algún matrimonio que estén juntos, por qué no una terapia de pareja, porque estamos con diferencias últimamente". declaró Paula.

"Yo necesito un amigo así le podemos transmitir nuestras semanas. Tuvimos algunos choques estos días, algunos roces...". De inmediato, Paula leyó un comentario de un usuario y aclaró que "no llegan a ser crisis". Sin embargo, su marido la corrigió: "Sí hay crisis. Cada uno tiene su crisis".

"Escuchame: las peleas no llegan a ser crisis. ¿Entendés? Vos decís que esta semana tuvimos crisis. No", aclaró Paula. "Hubo peleas...", agregó Pedro. "Bueno, pero no llegan a ser crisis", insistió Paula. "Ayer la desactivé porque sino hace dos días que no estamos hablando", reveló el productor.

De inmediato, la conductora volvió a traer a su hija menor a la conversación: "Claro, pero vos ahí tenés que entender el ultrafondo de la persona con la que estás hablando. No es lo mismo tratar con una persona que no durmió en toda la noche".

Mientras Paula intentaba definir su idea sobre las pocas horas de sueño que tiene por estos días, Pedro la interrumpió y leyó el mensaje de un usuario que seguía la transmisión en vivo. “Acá dormimos en piezas separadas desde la cuarentena", reveló.

"Vos tenés un grave problema: no te acordás de dónde venimos y ahí me empezás a enrollar y yo termino sacada", admitió Paula y agregó que cuando sucede eso se termina quedando sin ganas de hablar.