Fueron de Migraciones a controlar a Yanina Latorre y ella les dijo de todo en un móvil en vivo

Yanina Latorre protagonizó un incómodo momento mientras brindaba un móvil en vivo con Los ángeles de la mañana (El Trece). La panelista del programa conducido por Ángel de Brito recibió la visita de personal de migraciones para comprobar que ella esté en su domicilio cumpliendo el aislamiento obligatorio tras haber regresado de Miami hace días.

Mientras saludaban a Yanina por el Día del Amigo, ella exclamó: “Ángel, tengo un problema. Llegó Migraciones”. A lo que el conductor respondió sorprendido: “¿Llego la gendarmería ahora en vivo? Me encanta, a ver si se la llevan presa”.

Fiel a su estilo, Latorre mostró el procedimiento en vivo. “Holis. Justo llegan, estoy en vivo trabajando. Vení, quiero que la gente vea que vienen. ¿Te saludo con el puño o no hay saludo?”, expresó "la angelita" mientras los oficiales se acercaban a su domicilio.

Mientras los trabajadores cumplían con su rutina, Yanina Latorre disparó un dardo. “La duda es: ¿Cuándo me hisopo y soy libre? (…) Estamos en vivo por Canal 13 para que vean que ustedes cumplen. Saluden a las ‘angelitas’”. Luego fue por más: “Una duda: ¿la gente está yendo a los hoteles? Porque yo no hubiera ido, me hubieran llevado presa. ¿No se quejan de pagar 100 lucas? Ustedes no tienen nada que ver, pero yo no hubiera ido al hotel. Soy quilombera por naturaleza”. Y al despedir a los agentes exclamó: “Voy a estar acá, no tengan miedo porque soy un farol. Si salgo la gente me denuncia”.

Recordemos que Yanina Latorre logró regresar al país el domingo tras haber quedado varada en Miami, a donde había viajado con su familia a comienzos de junio. Al regresar grabó un provocador video en el aueropuerto de Ezeiza.