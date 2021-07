El hijo de Beto Casella rompió el silencio y respondió tras la gran angustia de su padre

Hace algunos días, Beto Casella expresó su preocupación al revelar que su hijo decidió irse a vivir al exterior por el incierto futuro de nuestro país. Y ahora Franco rompió el silencio y respondió tras la gran angustia de su padre.

“La idea es ir y hacer alguna corresponsalía sin goce de sueldo. Mi única contra es que Miami es una especie de Palermo; los precios son desorbitantes. Es una aventura, no sé con qué me voy a encontrar”, contó el joven en diálogo con Fernanda Iglesias en Esto no es Hollywood, por Mucha Radio.

Luego, Franco Casella agregó: “Mis padres me dijeron siempre que recuerde que yo tuve muchas posibilidades acá, en mi país. No me gusta llenarle la cabeza a mis compatriotas o amigos con que hay que irse del país. Yo soy biólogo. Hice una carrera que me gusta mucho. Me dieron una beca de 5 años en el Conicet y luego de un año me di cuenta que ese trabajo no me iba a hacer feliz ni por asomo. Me dije que si dejaba este trabajo tenía que ser en ese momento, porque si tardaba más me iba a hacer más infeliz. La contra fue estar un tiempo sin trabajo. Hacía home office de investigación, no podía poner un laboratorio en mi casa”.

Franco y Beto Casella.

Entonces, el joven habló del cambio de su rumbo profesional. “Siempre por el lado de mi viejo tuve un espacio en medios. Trabajo desde los 15 haciendo una sección deportiva en el programa de radio de mi papá. No sé por qué últimamente quería conseguir las cosas por camino propio. Se me dieron muchas cosas por mi parte y a eso se le sumó este estadío donde me sentí estar ‘boyando’, sentir que tenía que ver para donde querer ir: Si seguía con mi viejo o viajar”.

Finalmente, el hijo de Beto Casella expresó: “Lo ideal sería poder tener la vida de mi viejo, hacer tele, radio, pero este país me da miedo a veces. Nunca pasé necesidades pero la inflación, por ejemplo, me asusta. Con el esfuerzo y el laburo sé que no tendré problemas, pero sé que va a ser difícil. Lo que realmente me gusta es trabajar en medios. Me gustaría trabajar de eso, pero en un lugar donde las cosas funcionen un poquitito mejor. Sé que en medios va a ser seguro. Antes de este viaje tenía ganas de estudiar algo relacionado a la comunicación para tener una certificación”.