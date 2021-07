Las emotivas palabras de Tití Fernández a siete años de la muerte de su hija

El 2 de junio de 2014 es un día que lo marcó a fuego a Tití Fernández. En aquella fecha, falleció su hija Soledad en un accidente automovilístico en Brasil. La joven había viajado al vecino país por el mundial de fútbol. Hoy, a siete años de su partida, el periodista decidió recordarla con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

"Sole, amor, hoy hace 7 años que no estás. Pensábamos que iba a pasar el tiempo y el dolor iba a disminuir pero cada vez es más grande. No hay día en el que no pensemos en vos y estás en cada uno de nuestros actos", comenzó el texto que acompañó con un fotomontaje de la joven.

Tití Fernandez junto a su hija

Y continuó: "No puedo sacar de mi mente el beso que me diste en San Pablo para despedirte y decirme 'chau pa, hasta mañana'. Fue lo último que me dijiste porqué el mañana nunca llegó, ese trágico accidente provocado por un irresponsable te quito la vida y nos privó a todos los que te amábamos de que pudiéramos seguir disfrutándote".

"Qué falta nos haces hijita, mamita extraña las charlas, los mensajes, las discusiones y todo lo lindo que compartían juntas, no sólo eran madre e hija, eran dos grandes amigas", expresó.

La emotiva publicación de Tití Fernández para Soledad

Finalmente, cerró: "No sabés el respeto y el cariño que nos demuestra la gente cada vez que cuento algo de vos, te aman. Es increíble que ya hayan pasado 7 años, pensamos tanto en vos que nos da la sensación de que pasó ayer. Te amamos. Nunca te vamos a olvidar".