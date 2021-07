A días de que finalice su programa en la TV, Mariana Fabbiani lanzó un picante mensaje

Lo de Mariana no llegó a cumplir tres meses al aire y el próximo 9 de julio llega a su fin. Así lo anunció pocos días atrás su conductora, Mariana Fabbiani, a través de su cuenta de Instagram. "Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor", explicó para sus fanáticos.

"Hay algo muy positivo que rescato de este programa y es el vínculo que se generó en el equipo. Todos tirando para adelante, poniendo lo mejor y siempre con una sonrisa. Voy a extrañar a gente muy linda con la que me encariñé en este tiempo pero ya vendrán nuevos proyectos", manifestó.

Equipo de 'Lo de Mariana'

Ahora, la comunicadora compartió un picante mensaje que dio mucho para pensar y hablar: ¿A quién se lo habrá dirigido? El texto es de Alejandra Pizarnik y lo acompañó con un "Te la dejo picando".

"Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando", es el escrito de la autora argentina que la conductora de TV compartió.

Mariana Fabbiani compartió un texto de Alejandra Pizarnik

La publicación cosechó cerca de 20 mil 'me gusta' y cientos de comentarios de internautas que aplaudieron el mensaje.