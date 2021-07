Gladys La Bomba Tucumana sorprendió al revelar que la pretenden jugadores de fútbol

Juana Viale contó con grandes invitados este domingo en el programa que conduce en la pantalla de eltrece. La acompañaron en el almuerzo Pepe Cibrián, Agustín Aristarán -más conocido como Soy Rada-, Diego Bustamante y Gladys La Bomba Tucumana. Fue esta última quien sorprendió a todos al aire al hablar de su vida sentimental.

"Me escriben muchos chicos jugadores de fútbol, no vamos a dar nombres, pero me escriben muchos chicos”, señaló la cantante frente a las cámaras. “Yo les digo ‘Pero mi amor, sos menor que mi hijo, tenés 22 años mi vida, no me podés escribir a mí, soy tu abuela’”, contó.

Además, reveló que uno de los que le escribe usa “una camiseta celeste y blanca pero no son de la Selección argentina” y los presentes entendieron que se trataba de un jugador de Racing.

"Me dicen ‘Sos divina, nunca he salido con una chica de mi edad, me encantan las mujeres grandes, ¿cuándo salimos?’", reveló. La cantante manifestó que los rechaza porque "son muy chiquitos" y ella busca "enamorarse". Al oír esto, Pepe Cibrián, quien se encuentra en pareja con un hombre mucho menor que él, aportó: "Son chiquitos pero juguetones".

Mesaza

Además, el reconocido director en vivo le descargó a la ex participante del Cantando 2020 la aplicación de citas más utilizada en todo el mundo: Tinder.