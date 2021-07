Abrojito, la hija de Evangelina Anderson, conoció a Camilo y cumplió su sueño

Emma Demichelis -más conocida como Abrojito- pudo finalmente cumplir su gran sueño este domingo: conocer personalmente a Camilo. La hija menor de Evangelina Anderson es fanática del artista colombiano y en febrero, sorprendió con su propia versión de Ropa cara, uno de los hits del cantante.

Al ver a la pequeña en redes, el artista le había enviado un saludo especial por su cumpleaños que la dejó sin palabras. "Yo te ofrezco como un regalito mi amistad, pero tú me tienes que ofrecer tu amistad a cambio. Como un regalito yo te doy a ti, tú me das un regalito a mí ¿Qué opinas de eso, Abrojito? Te mando un beso gigante y me voy a tomar el atrevimiento de decirte que te quiero", le expresó en aquél entonces el marido de Evaluna Montaner.

Ahora, cinco meses después, la pequeña asistió a un concierto que el cantante brindó en Marbella y al finalizar, pudo encontrarse con él. "Y por fin Emma y Camilo se pudieron dar un fuerte abrazo. Les dejo todos los vídeos en mis historias. Abrojito aún está en shock", redactó la mujer de Demichelis junto a una serie de postales en Instagram.

En uno de los videos se puede ver como la modelo le consulta a la pequeña sobre el gran momento. "Emmi, ¿estás feliz?, ¿qué sentiste cuando lo viste a Camilo?”, pregunta Evangelina. "Sentí que íbamos a ser amigos”, afirma Abrojito muy contenta.

Los internautas llenaron la publicación de Anderson de mensajes y 'me gustas'. "Qué bueno que pudo cumplir su sueño", "Qué hermoso encuentro. Camilo es re dulce y Abrojito aún más" y "Qué divino y me imagino los nervios que habrá sentido", son algunos de las decenas de mensajes que se alcanzan a leer.